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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в “Баба Алино” може да започне след 5-6 години

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в “Баба Алино” може да започне след 5-6 години
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Събарянето на незаконните постройки в местността “Баба Алино” може да започне едва след 5-6 години. Това са прогнозите на експерти, които уточниха, че от тук нататък предстоят дълги съдебни битки.

Инвеститорът вече обжалва първите заповеди, издадени от кмета на Варна за премахване на многофамилни сгради, в които не живеят хора. Корпорация КУБ има срок от два месеца да събори доброволно незаконните постройки. Иначе общината ще ги премахне за своя сметка и ще предприеме действия за възстановяване на разходите от инвеститора.

#незаконният град край Варна #Баба Алино #експерти #незаконни постройки

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