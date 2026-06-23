Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в “Баба Алино” може да започне след 5-6 години

Събарянето на незаконните постройки в местността “Баба Алино” може да започне едва след 5-6 години. Това са прогнозите на експерти, които уточниха, че от тук нататък предстоят дълги съдебни битки.

Инвеститорът вече обжалва първите заповеди, издадени от кмета на Варна за премахване на многофамилни сгради, в които не живеят хора. Корпорация КУБ има срок от два месеца да събори доброволно незаконните постройки. Иначе общината ще ги премахне за своя сметка и ще предприеме действия за възстановяване на разходите от инвеститора.