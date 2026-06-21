Първите заповеди за събаряне на незаконни постройки в Баба Алино вече са подписани

Първите заповеди за събаряне на незаконни постройки в местността Баба Алино бяха подписани от кмета на Варна Благомир Коцев. Специалистите, които извършиха оглед на терена с дрон, потвърдиха, че постройките в т.нар. незаконен град са много, а от варненската Камара на архитектите допълниха, че самите сгради не отговарят на стандартите.

Кметът Благомир Коцев обеща, че ще продължи със същото темпо и през следващите седмици. А корпорация КУБ има 60 дни, за да събори къщите и да разчисти, а ако не е съгласна - да обжалва в 14-дневен срок. Първите заповеди са за имоти без крайни собственици, но от общината допуснаха, че по-късно може да се стигне и до събарянето на вече населени жилища.

Сградите, включени в първите заповеди, са многофамилните къщи, на базата на четирите удостоверения за търпимост, от които започва казусът "Баба Алино".

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: "Ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място и смятам, че тези заповеди ще издържат в съда. Процесът продължава."

Междувременно регионалният министър Иван Шишков напомни, че ако инвеститорът не събори за своя сметка незаконните сгради, общината трябва да реши проблема. И призова варненският кмет да изпълни задълженията си.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "Надявам се да събере смелост, сили и да започне да прилага закона, защото три години законът във Варна, разбира се, очевидно, и преди това, законът във Варна е бил нещо съвсем различно от законите в България. Това, че проблемите в Баба Алино са мащабни, беше потвърдено и от сканирането с дрон."

проф. д-р Стелиян Димитров, директор на НУЦГИТ, СУ "Св. Климент Охридски": "128 сгради. 58 не са отразени в кадастъра. Около 40 сгради са налични в кадастъра и са вярно отразени като параметри на площта за застрояване и имаме едни допълнителни 30 сгради, които има за тях обекти в кадастъра, но те не се съответстват нито на локация, нито на площ, т.е. грешно са отразени."

Проблеми има и с градоустройствените показатели на сградите, които не отговарят на стандартите. Те ще бъдат подробно анализирани от три архитектурни бюра във Варна.

арх. Марин Велчев, председател на КАБ РК Варна: "Тук ще имат доста правни спорове, дали трябва да се събаря или не, но имат доста сгради, които не отговарят на градоустройствените показатели за отстояние между тях. На по-близки отстояния са."

В Община Варна заявиха, че започват връчването на заповедите за събаряне, като очакват съдействие и от РДНСК, за да спрат незаконните електро и ВиК мрежи.