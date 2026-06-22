Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна безопасност стоят неизползвани

Над 523 млн. лева, предназначени за повишаване на безопасността на движението, са натрупани във Фонда за безопасност на движението, но голяма част от средствата остават неизразходвани заради административни и организационни проблеми в МВР. Това показва одит на Сметната палата за периода 1 януари 2021 г. - 30 юни 2025 г.

Според доклада едва 125 млн. лева са изразходвани за четири години и половина, като само 38% от тях са насочени към дейности с пряко отношение към пътната безопасност. Част от средствата са използвани за ремонти на сгради, служебни облекла, техника и административни разходи.

Одиторите посочват, че липсва задълбочен анализ на причините за катастрофите и ефективни мерки за ограничаването им. В същото време броят на пътните произшествия, ранените и тежко пострадалите продължава да расте.

Сметната палата отбелязва още, че България остава сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в ЕС. През 2024 г. страната е на второ място след Румъния по брой загинали на милион жители.

Докладът съдържа 26 препоръки към министъра на вътрешните работи за подобряване на управлението на средствата и мерките за пътна безопасност.

Одитният доклад от близо 350 страници ще бъде изпратен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание.

Докладът е връчен на шестима министри, които носят отговорност за управленските решения през одитирания период, като е получено възражение от само един от тях, посочват още от Сметната палата.