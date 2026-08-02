Повод за гордост: Български ученици с 6 бронзови медала на Международна олимпиада по лингвистика

Български ученици спечелиха 6 бронзови медала, почетна и отборна грамота на 23-тото издание на Международната олимпиада по лингвистика, която се проведе в Букурещ, Румъния, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Олимпиадата от 26 юли до 2 август събра най-добрите ученици лингвисти от цял свят.

Отличените български ученици са възпитаници на учебни заведения в София, Бургас и Хасково.

Международната олимпиада по лингвистика е едно от най-престижните състезания в тази област. Провежда се ежегодно от 2003 г., а участниците в българския национален отбор се избират измежду най-добре представилите се ученици в националните състезания и олимпиади по лингвистика