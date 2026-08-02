БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в...
Чете се за: 03:32 мин.
Въпреки рекордно ниското ниво на Дунав: АЕЦ...
Чете се за: 01:47 мин.
Жълт код за високи температури в 5 области утре
Чете се за: 00:30 мин.
Заради критично ниското ниво на Дунав: Министерството на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повод за гордост: Български ученици с 6 бронзови медала на Международна олимпиада по лингвистика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
повод гордост български ученици бронзови медала международна олимпиада лингвистика
Снимка: olympicbg.org
Слушай новината

Български ученици спечелиха 6 бронзови медала, почетна и отборна грамота на 23-тото издание на Международната олимпиада по лингвистика, която се проведе в Букурещ, Румъния, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Олимпиадата от 26 юли до 2 август събра най-добрите ученици лингвисти от цял свят.

Отличените български ученици са възпитаници на учебни заведения в София, Бургас и Хасково.

Международната олимпиада по лингвистика е едно от най-престижните състезания в тази област. Провежда се ежегодно от 2003 г., а участниците в българския национален отбор се избират измежду най-добре представилите се ученици в националните състезания и олимпиади по лингвистика

# Международна олимпиада по лингвистика #Сдружението на олимпийските отбори по природни науки #медали #олимпиада

Последвайте ни

ТОП 24

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка край Карлово
2
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа...
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
3
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са сигналите за изсъхнали дървета
5
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са...
Предупредиха жителите на Безмер да бъдат внимателни към чуждо присъствие
6
Предупредиха жителите на Безмер да бъдат внимателни към чуждо...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
4
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
6
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“

Още от: Общество

Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в работата на АЕЦ "Козлодуй"?
Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в работата на АЕЦ "Козлодуй"?
В София отбелязаха Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста В София отбелязаха Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста
Чете се за: 01:07 мин.
Заради критично ниското ниво на Дунав: Министерството на енергетиката е в непрекъснат контакт с АЕЦ „Козлодуй“ Заради критично ниското ниво на Дунав: Министерството на енергетиката е в непрекъснат контакт с АЕЦ „Козлодуй“
Чете се за: 04:07 мин.
Седмичен ценови скок: Доматите поскъпнаха с 16% Седмичен ценови скок: Доматите поскъпнаха с 16%
Чете се за: 00:47 мин.
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
19718
Чете се за: 01:37 мин.
Стотици вярващи се поклониха пред иконата на Света Богородица - "Хавайска" Стотици вярващи се поклониха пред иконата на Света Богородица - "Хавайска"
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в работата на АЕЦ "Козлодуй"?
Заради нивото на Дунав: Може ли да има затруднения в работата на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Жълт код за високи температури в 5 области утре Жълт код за високи температури в 5 области утре
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Два противопожарни хеликоптера се сблъскаха в Гърция Два противопожарни хеликоптера се сблъскаха в Гърция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас 20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Откриха тялото на легендарния алпинист Нирмал Пурджа
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Възможна ли е бърза сделка? - противоречиви твърдения от Вашингтон...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
30 хиляди души във Франция да останат по домовете си след пожар в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Седмичен ценови скок: Доматите поскъпнаха с 16%
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ