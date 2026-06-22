Ая Касабова се изкачи до трето място в световната ранглиста по кайтсърф при жените в дисциплината Биг Еър

Ая Касабова се изкачи до рекордното за български състезател трето място в световната ранглиста по кайтсърф дисциплината Биг Еър за жени.

Това стана факт, след като 15-годишната Касабова извоюва сребърен медал по време на второто състезание от Световната купа - GKA Kite World Tour за мъже и жени, на гръцкия остров Миконос, където тя беше изпреварена само деветкратната световна шампионка Микаили Сол (Бразилия).

Така младата българка събра актив от 1370 точки. №1 е Сол с 1870 точки, а втора е германката Алеса София Менш с 1500 точки.

Биг Еър е най-екстремната дисциплина в кайтсърфа, при която състезателите използват силния вятър, за да правят скокове на голяма височина, комбинирани със сложни въздушни трикове. Оценяват се както височината на скока, така и техническата трудност на изпълнените елементи, контрол във въздуха и качество на приземяването.

Касабова е четирикратен световен шампион при девойките в различни дисциплини, като първата си титла печели на едва 12-годишна възраст. Следващата й голяма цел за 2027 година е злато и от световно първенство при жените.