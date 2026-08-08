Зинга Барбоса Фирмино завърши шести във финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика до 20 г. в Юджийн

Зинга Барбоса Фирмино завърши на шесто място във финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджийн (САЩ).

Атлетът, който има бронзов медал от европейското първенство до 20 години в Тампере 2025, записа личен рекорд от 15.96 метра (+1.3 м/сек) в най-добрия си трети опит.

Фирмино започна с 15.47 (+0.9) и 15.54 (+0.6), а след това скочи и 15.96. В следващите си три опита той има съответно фаул, 15.60 (+1.3) и 15.53 (-0.8).

Световен шампион стана Майкъл-Андре Матю Едуардс (Ямайка) с изключителен последен опит от 17.08 метра - най-добро постижение в света за годината в тази възраст.

Във втория финал с българско участие Димо Андреев се нареди 12-и в хвърлянето на чук с резултат 67.10 метра. В първия си опит той постигна 59.28 метра, след което 67.10 и 66.84.

Златото взе Цзявей Чън (Китай) със 79.16 метра.

Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският вицешампион в тази възрастова група от Тампере 2025 финишира четвърти в първа серия с 13.23 секунди. Само първите трима продължават напред, а българинът остана на 5 стотни от секундата от третото място. В общото подреждане Касабов е десети, на две позиции от място на финала.