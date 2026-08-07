Християн Касабов се класира за полуфиналите на световното първенство в Юджийн

Християн Касабов се класира за полуфиналите на 110 метра с препятствия на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджийн (САЩ). Българският национал преодоля успешно сериите и остана единственият ни представител, който продължава в дисциплината.

Европейският вицешампион от Тампере 2025 финишира трети в петата квалификационна серия с време от 13.56 секунди (+0.9 м/сек), което му осигури директно място сред полуфиналистите. След сериите Касабов заема 18-о място в общото класиране сред 55 стартирали състезатели. Полуфиналните бягания са тази нощ от 3:40 часа българско време.

Другият български представител на 110 метра с препятствия – Мартин Танев, записа време от 14.22 секунди и остана 50-и в крайното подреждане на пресявките, с което приключи участието си.

При девойките Ива Деливерска не успя да преодолее сериите на 100 метра с препятствия. Националната шампионка завърши шеста в своята серия с резултат 13.93 секунди и остана извън полуфиналите.

На 200 метра Радина Величкова се нареди пета в своята серия с време 23.97 секунди, което ѝ отреди 34-о място от общо 75 участнички и не беше достатъчно за продължаване напред.

В квалификацията на скока на височина Сияна Бръмбарова преодоля 1.72 метра, но не намери място сред финалистките. Българката завърши 22-а, след като направи успешни опити на 1.68 и 1.72 метра, преди да запише три неуспешни опита на 1.76 метра.

По-късно тази нощ България ще има още двама финалисти на шампионата – Димо Андреев в хвърлянето на чук и Зинга Барбоза Фирмино в тройния скок.







