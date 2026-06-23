А1 Motor Park приема републикански шампионат по пистов мотоциклетизъм

А1 Motor Park е готов да приеме републиканския шампионат по пистов мотоциклетизъм от 26 до 28 юни. Това сподели президентът на федерацията Ангел Траков. Новото съоръжение ще приеме 80 състезатели от 5 държави този уикенд.

„Този ден е повод за гордост, защото смятам, че това е исторически момент на мотоциклетния спорт в България, тъй като за първи път ще се проведе състезание или републикански шампионат на домашно трасе. Аз съм убеден, че световният шампионат на супер байк в най-кратък срок ще бъде фактор в България. Трябва да кажем, че може би в Европа не повече от три писти са малко по-добри от това, което е в момента без да преувеличавам“, коментира Траков.

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