Претоварване в Детската УНГ клиника на ИСУЛ: Около 50 деца с усложнения за две седмици

Детската УНГ-клиника в ИСУЛ е претоварена. Въпреки горещините през последните две седмици там са приети около 50 пациенти с тежи усложнения след вирусни инфекции.

Синът на Вероника Годева е с вирусна инфекция от петък. В неделя вечерта е приет по спешност в детската УНГ клиника на ИСУЛ.

Вероника Годева:"Има възпаление на ушите, което е в резултат на вирусна инфекция най-вероятно от детското заведение, което посещава. Той не можеше да приема антибиотик вкъщи заради повръщане и се наложи да бъде включен на венозен такъв".

Необичайно за сезона в последните 2 седмици в клиниката са приети много деца с тежки усложнения след вирусна инфекция.

Д-р Милена Миткова , детска УНГ клиника, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ": "Работихме при пълно заемане на легловата база. При наличието на свободни легла се налага да ги настаним в едно от другите две отделения и при освобождаване на легло, си ги взимаме тук при нас в детска клиника."

Много от децата били със сериозно животозастрашаващо възпаление.

Д-р Милена Миткова , детска УНГ клиника, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ": "Изключително затруднено едностранно преглъщане, фебрилитет може да се наблюдава. При малки деца може да се затрудни сериозно и дишането, което е най-опасното в тази ситуация."

Лечението е комбинация от хирургическа обработка и антибиотици. А за да не се стига до влизане в болница заради усложнения след вирусна инфекция лекарите съветват родителите да не самолекуват децата.

Д-р Милена Миткова , детска УНГ клиника, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ": "Да не подценяват и най-баналната на пръв поглед хрема. Нослетата на децата да се промиват често с хиперизотонични разтвори - особено като сте на почивка."

Напливът от пациенти с усложнения към детската УНГ клиника в началото на лятото намалява постепенно.