Интензивни валежи и гръмотевични бури в Северозападна България

През нощта и утре сутринта ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури главно в Северозападна България. В останалата част от страната денят ще започне със слънчево време, но след обяд над западната половина отново се очакват интензивни гръмотевични бури и локални градушки. Има опасност и от наводнения.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 34°, в София - около 29°, на морския бряг, където през целия ден ще бъде слънчево - между 25° и 28°. Вятърът по Черноморието ще бъде умерен от изток-югоизток. Вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода е между 21° и 23°.

В планините ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В масивите в западната половина от страната също се очакват валежи и гръмотевични бури. Следобедни валежи и гръмотевици ще има утре и на Балканите, главно в централните и северните части от полуострова, но в повечето райони ще остане горещо.

Продължава екстремно горещото време на Пиренейския полуостров и в страните от Западна Европа. Предупреждение за необичайно високи температури е обявено утре и на Британските острови. 37° се очакват в Лондон, 40° за пореден ден в Париж и Мадрид. В по-голямата част от континента, която е под влияние на обширен антициклон, ще бъде слънчево. С валежи и хладно за сезона ще бъде в Северна и Североизточна Европа.

И у нас, в сряда температурите слабо ще се понижат. На много места в страната, с изключение на югоизточните райони, се очакват временно интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. През следващите три дни преди обяд ще е слънчево, а около и след обяд ще има превалявания и гръмотевична дейност. Температурите отново ще се повишават и в събота максималните ще бъдат между 28° и 33°.