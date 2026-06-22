Охраната на морето - командироват служители, има и полицаи от други страни

Тежко остава състоянието на двамата мъже, които вчера пострадаха след сбиване и последваща стрелба на плаж “Кабакум” край Варна. При спор 19-годишен младеж наръга с нож своя 24-годишен опонент, който обаче отвърнал с изстрел от оръжие. На двамата са направени животоспасяващи операции и в момента се лекуват в реанимацията на болница “Света Анна”. И докато разследването по случая продължава, инцидентът повдига въпроса – каква е сигурността по заведенията, особено в летните курорти, които по това време на годината са най-посещавани.

Масово заведенията не разчитат на физическа охрана през деня. В плажен бар в Бургас обаче са сключили договор с охранителна фирма и разполагат с паник бутони при нужда.

Юлия Лазарева, собственик на плажно заведение: „Това е паник бутонът. Ние имаме няколко от тях. Единият винаги стои в мен. При задържане на синия бутон дава сигнал и фирмата се отзовава до 2-3 минути. При организация на събития и партита предприемаме допълнителни мерки за сигурност. Тогава поставяме и физическа охрана в обекта.“

След инцидента във Варна клиентите са притеснени.

Деян Димитров: „Лично според моето виждане не са сякаш добре защитени, трябва да се увеличи охраната.“ Любомира Събева: „Като слушам такива неща по новините и като чета такива неща започвам да се притеснявам.”

Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна: „Дали е в заведение на плажа или на улицата поради някаква друга причина, това навсякъде може да се случи. Има заведения, в които клиент не може да бъде озаптен от собственика на заведението и не е задължително да има жива охрана.“ Пламен Хлебаров: „Културата на клиентите е от първо значение вече. И може би полицейско присъствие по-голямо. Летният сезон като почне, повече полицейско присъствие според мен.“

А полицейското присъствие всяко лято се увеличава. От няколко дни Слънчев бряг се охранява и от командировани служители на реда от вътрешността на страната. Помощ ще има и от чужбина.

Комисар Марин Димитров, началник "Охранителна полиция" – Бургас: „Общо около 20 чуждестранни полицейски служители ще ни подпомогнат основно в района на курортен комплекс "Слънчев бряг" и в Районно управление Приморско - ще бъдат от държавите Румъния, Полша, Чехия и Германия. Общо около 434 служители от вътрешността като командировани за целия период на активния летен сезон ще бъдат на нашата територия.“

Над 430 пък са българските полицаи от други градове, които ще помагат на колегите си по Южното Черноморие. Най-охранявания ще са заведенията, пешеходните алеи и важни пътни участъци.