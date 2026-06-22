Служителите и началникът на Службата по геодезия във Варна не са допуснали нарушения по случая "Баба Алино"

Служителите в Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна (СГКК) и началникът на службата не са допуснали законови нарушения при отразяването в кадастралната карта на сградите със самостоятелни обекти, изградени в местността „Баба Алино“. Това се казва в изявление до медиите на отстранения началник инж. Красимира Божкова.

Органите по кадастъра не могат да отказват нанасянето на съществуващи сгради и самостоятелни обекти в кадастралната карта поради това, че за същите няма издадени строителни книжа, допълва Божкова.

По отношение на строежите, за които има издадено удостоверение за търпимост, те могат да бъдат предмет на сделка, поради което органите по кадастъра са длъжни да ги нанесат в кадастралната карта. Случаят с имотите в Баба Алино не прави изключение.

Те са нанесени в кадастралната карта на база редовни официални документи, подписани от правоспособно лице, което с подписа си е удостоверило истинността им, както изисква нормативната уредба. За това то носи и съответната отговорност пред закона, пише още Красимира Божкова.

Поддържането в актуално състояние на кадастралната карта и кадастрални регистри е регистърна дейност. Органите по кадастъра са само и единствено регистърни органи и нямат правата и задълженията нито на контролните, нито на разследващите органи, за които в националното ни законодателство е предвидена изключителна компетентност за това.

Некоректно и манипулативно е да се твърдят неверни и удобни за някого мнения и изказвания, с които се накърнява доверието на българските, чуждите граждани, фирмите и организациите в добросъвестността на служителите и техните ръководители на държавната административна институция и административен държавен орган, каквато е Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Като служител и началник в Агенцията съм готова и ще отстоявам това с всички дадени ми от закона средства, пише още отстраненият директор на СГКК - Варна.

Законът не прави разграничение между законно изградена сграда, съоръжение или самостоятелен обект и незаконно изградени такива. В кадастралната карта се отразяват всички съществуващи недвижими имоти, независимо от това дали същите са законно построени или не.

Съобразно разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър в кадастралната карта се отразяват и поддържат в актуално състояние данните за всички съществуващи недвижими имоти на територията на република България. Според него това са: поземлен имот; сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект; самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.

В позицията се цитира и Становище на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия по случая "Баба Алино" направено още на 9 юни 2026 г. в този смисъл.