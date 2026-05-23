Джордж Ръсел над всички в спринтовата надпревара на Гран при на Канада

Британецът Джордж Ръсел спечели спринтовото състезание в Канада от петия кръг за сезон 2026 във Формула 1.

Пилотът на Мерцедес потегли от първа позиция на стартовата решетка и запази мястото си на върха във всички 23 обиколки на пистата "Жил Вилньов", но особено в първата част на състезанието той бе подложен на много сериозен натиск от съотборника си Кими Антонели. Италианецът остана в крайна сметка трети, след като позволи да бъде изпреварен от световния шампион Ландо Норис с МакЛарън, но въпреки това запазва лидерската си позиция в класирането при пилотите.

Още от първите метри на състезанието стана ясно, че Ръсел и Антонели, които стартираха един до друг от първа редица, ще влязат в здрава схватка помежду си. Нейната кулминация дойде в шестата обиколка. Преди това Антонели на няколко пъти опита да изпревари по-опитния си съотборник, но Ръсел се бранеше успешно. В началото на шестата обиколка 19-годишният Антонели опита атака по външната траектория в първи завой, но пътят му бе пресечен от Ръсел. До сблъсък между двамата не се стигна, но италианецът се оплака по радиото, че действията на британеца не са били правомерни и той е бил избутан от пистата. Рейсконтролът не даде сигнал, че ще разглежда инцидента, а междувременно Антонели, който премина през тревата, бе изпреварен от Ландо Норис. До края на състезанието тримата пилоти караха много близо един до друг, но до нови изпреварвания не се стигна.

За четвъртата позиция успя да се пребори Оскар Пиастри с МакЛарън. Австралиецът, който бе четвърти и на старта, бе изпреварен от Люис Хамилтън с Ферари, но седемкратният световен шампион загуби темпо в края на състезанието и остана шести. Пред него пети се нареди съотборникът му в екипа на "черните кончета" Шарл Льоклер.

В зоната на точките попаднаха още Макс Ферстапен с Ред Бул и новобранецът Арвид Линдблад от Рейсинг Булс.

В генералното класиране Кими Антонели води със 106 точки, пред Джордж Ръсел с 88 и Шарл Льоклер с 63.

От 23:00 часа днес е квалификацията за утрешното основно състезание.