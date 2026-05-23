Радина Величкова покри норматив за световното по лека атлетика в Юджийн

Европейската шампионка при девойките на 100 метра Радина Величкова покри норматив за участие на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години, което ще се проведе през лятото в Юджийн- САЩ.

Величкова постигна време от 11 секунди и 72 стотни във финала на 100 метра на международния турнир „Пловдив“. Втора и трета останаха Мила Димитрова и Андреа Савова

„Чувствам се добре, чувствам се вече по- спокойна, и се надявам от тук нататък нещата да вървят само напред“, каза Величкова.

При мъжете най- бърз на 100 метра първи финишира Зинга Барбоса с време 10 секунди и 56 стотни.

Александра Начева започна сезона с победа в тройния скок с 13 метра и 39 см. постигнати от първи опит. След това тя се отказа поради тежките условия на пистата следствие на дъждовното време.

„Не съм доволна от резултата със сигурност, но целият ни фокус е насочен към европейския шампионат през август месец. В момента не сме все още влезнали във форма, има доста време до тогава“, сподели Начева.

При мъжете победител на троен скок стана Лъчезар Вълчев с 15,82. В скока на дължина при жените се наложи Галина Николова с 5.85 м, а при мъжете Стилиян Орлинов със 7,33. Домакин на турнира е СКЛА Ботев Пловдив