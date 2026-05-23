Радина Величкова покри норматив за световното по лека атлетика в Юджийн

Тя триумфира на финала на 100 метра на международния турнир "Пловдив".
Европейската шампионка при девойките на 100 метра Радина Величкова покри норматив за участие на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години, което ще се проведе през лятото в Юджийн- САЩ.
Величкова постигна време от 11 секунди и 72 стотни във финала на 100 метра на международния турнир „Пловдив“. Втора и трета останаха Мила Димитрова и Андреа Савова
„Чувствам се добре, чувствам се вече по- спокойна, и се надявам от тук нататък нещата да вървят само напред“, каза Величкова.
При мъжете най- бърз на 100 метра първи финишира Зинга Барбоса с време 10 секунди и 56 стотни.
Александра Начева започна сезона с победа в тройния скок с 13 метра и 39 см. постигнати от първи опит. След това тя се отказа поради тежките условия на пистата следствие на дъждовното време.
„Не съм доволна от резултата със сигурност, но целият ни фокус е насочен към европейския шампионат през август месец. В момента не сме все още влезнали във форма, има доста време до тогава“, сподели Начева.
При мъжете победител на троен скок стана Лъчезар Вълчев с 15,82. В скока на дължина при жените се наложи Галина Николова с 5.85 м, а при мъжете Стилиян Орлинов със 7,33. Домакин на турнира е СКЛА Ботев Пловдив