БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Чете се за: 01:42 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Радина Величкова покри норматив за световното по лека атлетика в Юджийн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Тя триумфира на финала на 100 метра на международния турнир "Пловдив".

Радина Величкова
Снимка: atletikabg.com
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европейската шампионка при девойките на 100 метра Радина Величкова покри норматив за участие на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години, което ще се проведе през лятото в Юджийн- САЩ.

Величкова постигна време от 11 секунди и 72 стотни във финала на 100 метра на международния турнир „Пловдив“. Втора и трета останаха Мила Димитрова и Андреа Савова

Чувствам се добре, чувствам се вече по- спокойна, и се надявам от тук нататък нещата да вървят само напред“, каза Величкова.

При мъжете най- бърз на 100 метра първи финишира Зинга Барбоса с време 10 секунди и 56 стотни.

Александра Начева започна сезона с победа в тройния скок с 13 метра и 39 см. постигнати от първи опит. След това тя се отказа поради тежките условия на пистата следствие на дъждовното време.

Не съм доволна от резултата със сигурност, но целият ни фокус е насочен към европейския шампионат през август месец. В момента не сме все още влезнали във форма, има доста време до тогава“, сподели Начева.

При мъжете победител на троен скок стана Лъчезар Вълчев с 15,82. В скока на дължина при жените се наложи Галина Николова с 5.85 м, а при мъжете Стилиян Орлинов със 7,33. Домакин на турнира е СКЛА Ботев Пловдив

#Радина Величкова #Александра Начева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
2
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла
3
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си...
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
4
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико Търново, има евакуирани хора
5
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико Търново, има...
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища
6
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
5
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
6
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал

Още от: Други спортове

Спортни новини 23.05.2026 г. 20:50 ч.
Спортни новини 23.05.2026 г. 20:50 ч.
Пета поредна титла на България за Бяла при жените в хандбала Пета поредна титла на България за Бяла при жените в хандбала
Чете се за: 01:05 мин.
Йонас Вингегор спечели 14-ия етап и облече розовото трико в Джиро д'Италия 2026 (Гледайте най-интересното тук) Йонас Вингегор спечели 14-ия етап и облече розовото трико в Джиро д'Италия 2026 (Гледайте най-интересното тук)
Чете се за: 01:17 мин.
Масай Ръсел блести в Сямън с време близо до световния рекорд Масай Ръсел блести в Сямън с време близо до световния рекорд
Чете се за: 01:37 мин.
Макс Верстапен потвърди бъдещето си във Формула 1 и след 2026 година Макс Верстапен потвърди бъдещето си във Формула 1 и след 2026 година
Чете се за: 01:40 мин.
Раян Радков триумфира на кон с гривни в Ташкент и донесе злато за България Раян Радков триумфира на кон с гривни в Ташкент и донесе злато за България
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Остава в сила бедственото положение: Водна стихия удари Велико Търново и региона (ОБЗОР)
Остава в сила бедственото положение: Водна стихия удари Велико...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично? Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР) "В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР)
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Румен Спецов: „Лукойл Нефтохим Бургас“ удържа цените на...
Чете се за: 12:02 мин.
У нас
Кой е помагал на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ