Макс Верстапен потвърди бъдещето си във Формула 1 и след 2026 година

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен официално потвърди, че ще продължи кариерата си в най-престижната автомобилна надпревара и през 2027 година.

Пилотът направи изявлението си пред нидерландското издание "Де Телеграаф“, с което сложи край на спекулациите около евентуалното му оттегляне.

"Да, със сигурност ще остана. Освен ако не се случат нещо наистина лудо, но не очаквам това“, заяви Верстапен.

Нидерландецът обаче остави отворен въпроса къде ще продължи кариерата си. Макар и да подчерта, че предпочита да остане свързан с Ред Бул Рейсинг в дългосрочен план, той призна, че не бърза с окончателно решение.

"Предпочитам да съм свързан с Ред Бул за цял живот, но не е нужно да взимам решение днес или утре. Дали ще е тук или на друго място – има много повече фактори от един договор във Формула 1“, допълни той.

Изказването на Верстапен неминуемо ще засили интереса на водещи отбори като Мерцедес и Макларън, които следят ситуацията около бъдещето му. Самият пилот намекна, че за него е важно да има свобода да участва и в други автомобилни състезания извън Формула 1.

Така Верстапен потвърди ангажимента си към спорта, но същевременно остави широко отворена вратата за евентуална нова глава в кариерата си.