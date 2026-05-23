Ален Прост пострада при въоръжен обир в дома си в Швейцария

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Ален Прост е станал жертва на въоръжен обир в дома си в Швейцария, при който е получил лека травма на главата, съобщава специализираното издание Gpblog.

Инцидентът е станал в жилището на 71-годишната легенда в град Нион, в кантона Во. По информацията група маскирани нападатели са нахлули в имота и са заплашили членовете на семейството. Под натиск един от синовете на Прост е бил принуден да отвори домашния сейф, откъдето извършителите са откраднали ценности с все още неизяснена стойност.

Според първоначалните информации се предполага, че сред откраднатите вещи има луксозни часовници, като се има предвид дългогодишната връзка на бившия пилот с водещи марки в този сектор.

От местните власти уточняват, че разследването продължава, а точните обстоятелства около нападението все още се изясняват.