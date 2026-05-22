Люис Хамилтън отвърна на критиците и обяви бъдещето си във Формула 1

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън заяви, че няма намерение да слага край на кариерата си, въпреки критиките към представянето му през последните месеци.

Пилотът на Ферари разкри, че има договор с италианския тим поне до края на 2027 година и подчерта, че остава напълно мотивиран да се състезава на най-високо ниво.

"Много хора се опитват да ме пенсионират, но аз съм тук и ще бъда още дълго време“, заяви Хамилтън, цитиран от британските медии.

41-годишният британец премина във Ферари през 2025 година, но първият му сезон с тима се оказа труден, като за първи път в кариерата си не успя да запише нито едно класиране на подиума. В началото на настоящата кампания обаче той показа признаци на възход, след като стигна до първия си подиум с „черните кончета“ в Китай.

Хамилтън подчерта, че за него успехът не се измерва единствено с резултатите, а с прогреса, който постига. Той допълни, че гледа напред и вече мисли за следващите години в кариерата си.

Британецът също така разкри, че променя подготовката си за предстоящото състезание за Гран при на Канада, като този път няма да използва симулатора, а ще разчита повече на анализ на данните и работата с инженерите си.

Предстоящият уикенд в Монреал ще бъде нова възможност за Хамилтън да затвърди възходящата си форма и да покаже, че остава фактор във Формула 1.