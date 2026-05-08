Шарл Льоклер: Подобренията работят, проблемите на Ферари са другаде

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер отхвърли предположенията, че последните подобрения по болида са в основата на проблемите на тима по време на Гран при на Маями във Формула 1.

Монегаскът подчерта, че новият пакет работи според очакванията, но конкуренцията също не стои на място.

"Пакетът за подобрения си работи. Работата е там, че и други тимове също отбелязват напредък. Скоро ще имаме още подобрения. Надяваме се, че те ще ни помогнат да се придвижим още малко напред“, заяви Льоклер.

Той допълни, че развитието на болидите при новото поколение автомобили изисква прецизност във всеки детайл и постоянна работа по усъвършенстването.

"Това са малки детайли, но при новите коли всичко опира до процеса на разработка. Трябва да се уверим, че управляваме това перфектно“, добави пилотът.

Льоклер коментира и въпроса дали отборът има тенденция да губи темпо по време на състезанията.

"Не мисля, че това е закономерност. Ще изчакаме още няколко надпревари, за да видим дали е така“, каза още той.

След първите четири кръга от сезона Шарл Льоклер заема трето място в генералното класиране при пилотите с актив от 59 точки.