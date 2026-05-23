Наказание лиши Никола Цолов от по-добро класиране в Гран при на Канада

Никола Цолов не спечели точки в спринта на Гран при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. Българинът получи неочаквана санкция пет обиколки преди края на състезанието и бе изместен на върха в класирането от Габриеле Мини, който завърши втори.

Спринтът за Гран при на Канада бе белязан от редица катастрофи и три влизания на автомобила за сигурност, което до голяма степен фиксира битката за първото място между Мини и съотборника на Цолов - Ноел Леон. Мексиканецът се оказа победител в нея и спечели първото си състезание, а Мини завърши на второто място.

Италианецът заслужи осем точки и води със седем на Цолов в генералното класиране преди утрешния основен старт за Гран при на Канада. Камара, който започна деня с точка зад българина, също излезе пред него след наказанията.

Цолов и останалите преследвачи дълго бяха блокирани от норвежеца Мартиниус Стеншорн, който успя да запази третото си място до края. Лорънс ван Хупен завърши на четвърта позиция, а Емерсон Фитипалди и Дино Беганович останаха зад него. Камара се класира седми и спечели две точки, за да поведе с една на Цолов. Българинът остана 14-и днес и утре ще стартира от четвърто място. Камара ще бъде втори, а Мини - десети.