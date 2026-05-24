БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Три медала за България при момичетата на европейското по борба в Самоков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Запази

Българките завършиха на девето място в отборното класиране.

Три медала за България при момичетата на европейското по борба в Самоков
Снимка: БТА
Слушай новината

Българските състезателки по борба завършиха на девето място в отборното класиране на Европейското първенство по борба в Самоков.

В последния ден на надпреварата Иванина Иванова (50 кг) взе сребро, а Деница Иванова (58 кг) и Вероника Стоилова (66 кг) - бронз. За отборното допринесе и петото място на Стефани Стоенчева (39 кг).

Българският тим, воден от Даяна Стойчева, събра 64 точки. Лидер е Русия със 166 точки и спечелени четири титли и два сребърни медала. Преди ден Сборная стана и номер 1 при класиците. Втори е съставът на Украйна със 110 (1-0-3), а на трето място - Турция, също със 110 точки, но с два сребърни и четири бронзови медала. Преди България са отборите на Азербайджан, Молдова, Беларус, Италия и Унгария.

Най-голямо постижение на това първенство записа Иванина Иванова, която през миналата година бе извън топ 10, завърши 11-а в Европа при момичетата. А сега стигна финала и взе сребро. Тя е родом от Елхово. За успеха голяма заслуга има и баща ѝ Диан Иванов, неин личен треньор.

Деница Иванова (50) и Вероника Стоилова (66) за втора поредна година стигнаха до бронзовите отличия. Иванова тренира борба от 8 години. Родена е в Горна Оряховица, а се състезава за великотърновския тим „Илия Павлов“, където тренира при Мирослав Колев. За същия клуб преди година се състезават братята Магомед и Рамазан Рамазанови. По-рано тази година тя участва на най- мащабния турнир при подрастващите „Талин оупън“, като става шампионка на свободна, но и на класическа борба, нещо необичайно за момичетата. Получава и почетен златен медал от домакините заради двете титли. Преди да се захване с борба Деница Иванова тренира две години акробатика, но решава да смени спорта с нещо по-динамично.

Вероника Стоилова пък е възпитаничка на кюстендилската школа. Състезателка е на „Васил и Георги Илиеви“, тренира при Радослав Палчев и учи в спортното училище на града. Има сестра-близначка, която също тренира борба, двете са в една категория. И по-малък брат Милен, също трениращ борба.

Моята сестра Велислава е най-голямата ми мотивация. Да, сега сме в една категория, но за догодина, ще се постараем да сме в различни, за да може и тя да се изявява. Щастлива съм от спечеления медал, който е втори в кариерата ми. Бях уверена в себе си, тръгнах нахъсано срещу украинката. Много съм горда от успеха, и от това, че съм българка!“, коментира тя.

#европейско първенство по борба в Самоков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
1
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла
2
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си...
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
3
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико Търново, има евакуирани хора
4
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико Търново, има...
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината от Априлското въстание
5
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината...
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
6
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
5
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
6
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал

Още от: Други спортове

Сребро за Теодора Цанева на европейското по карате във Франкфурт
Сребро за Теодора Цанева на европейското по карате във Франкфурт
Джордж Ръсел над всички в спринтовата надпревара на Гран при на Канада Джордж Ръсел над всички в спринтовата надпревара на Гран при на Канада
Чете се за: 02:45 мин.
Наказание лиши Никола Цолов от по-добро класиране в Гран при на Канада Наказание лиши Никола Цолов от по-добро класиране в Гран при на Канада
Чете се за: 01:47 мин.
Спортни новини 23.05.2026 г. 20:50 ч. Спортни новини 23.05.2026 г. 20:50 ч.
Радина Величкова покри норматив за световното по лека атлетика в Юджийн Радина Величкова покри норматив за световното по лека атлетика в Юджийн
Чете се за: 01:47 мин.
Пета поредна титла на България за Бяла при жените в хандбала Пета поредна титла на България за Бяла при жените в хандбала
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Остава в сила бедственото положение: Водна стихия удари Велико Търново и региона (ОБЗОР)
Остава в сила бедственото положение: Водна стихия удари Велико...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично? Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР) "В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР)
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Румен Спецов: „Лукойл Нефтохим Бургас“ удържа цените на...
Чете се за: 12:02 мин.
У нас
Кой е помагал на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ