Андреа Кими Антонели триумфира в Гран при на Канада

Италианецът Андреа Кими Антонели спечели състезанието за Голямата награда на Канада, пети кръг за сезона във Формула 1.

Пилотът на Мерцедес удължи серията си от победи на четири, като този успех дойде до голяма степен и след техническия проблем в болида на съотборника му Джордж Ръсел.

Антонели и Ръсел, които спечелиха всички пет състезание от началото на сезона, водеха люта битка до 30-ата от общо 68 обиколки за първото място. Тогава обаче колата на Ръсел изгасна и той не успя да продължи, оставяйки младия италианец сам на върха за втората половина от надпреварата. Антонели не допусна никаква грешка и закономерно се поздрави с поредна победа с време от 1 час, 14 минути и 0.210 секунди.

На второ място на 10.7 секунди завърши британецът Люис Хамилтън. Пилотът на Ферари води до последно борба с Макс Ферстапен от Ред Бул. Гумите на нидерландеца обаче бяха прекалено износени в заключителните обиколки и това не му позволи да запази втората позиция, която заемаше след отпадането на Ръсел.

Състезанието се превърна в пълен крах за пилотите на МакЛарън, въпреки че световният шампион Ландо Норис успя да излезе на първо място веднага след старта. "Сребърните стрели" обаче имаха тотално грешна стратегия при избора на гуми и само за няколко обиколки и Норис, и Пиастри потънаха почти до дъното на колоната. Норис не успя да завърши, а Пиастри остана на 11-ото място.

На четвърта позиция на малко над 44 секунди финишира Шарл Льоклер. Пилотът на Ферари бе единственият, заедно с Хамилтън и Ферстапен, които не бяха затворени с една обиколка от победителя Антонели. Това вероятно нямаше да се случи и с петия Исак Хаджар (Ред Бул), но французинът на два пъти беше пращан в бокса да изтърпява наказания, което го лиши от възможността да се обри за по-предно класиране.

Място в зоната на точките намериха още аржентинецът Франко Колапинто с Алпин, австралиецът Лиъм Лоусън с Рейсинг Булс, французинът Пиер Гасли с Алпин, испанецът Карлос Сайнс с Уилямс и британецът Оливър Беърман с Хаас. Всички те потеглиха между десето и 16-о място от стартовата редица, но използваха проблемите на пилотите пред тях, за да се придвижат напред.

В класирането при пилотите Антонели държи първото място със 131 точки. Втори с 88 точки е Джордж Ръсел, а на трето място със 75 точки е Шарл Льоклер. Следват Люис Хамилтън със 72 точки, Ландо Норис с 58 и Оскар Пиастри с 48.

Следващото състезание от календара е в Монако след две седмици.