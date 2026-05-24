БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" –...
Чете се за: 03:05 мин.
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Чете се за: 01:22 мин.
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станка Златева: Европейското първенство завърши успешно и за младите, и за България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

На шампионата в Самоков младите състезатели завоюваха общо девет медала - един златен, три сребърни и пет бронзови отличия в свободния и класическия стил при момчетата и при момичетата.

Станка Златева: Европейското първенство завърши успешно и за младите, и за България
Слушай новината

В деня на един от най-българските празници - 24 май, Българската федерация по борба (БФ Борба) отчита изключително успешно участие на младите български национали и силно организационно представяне на страната като домакин на европейското първенство по борба за момчета и момичета до 15 години, което се проведе в Самоков.

Младите състезатели завоюваха общо девет медала - един златен, три сребърни и пет бронзови отличия в свободния и класическия стил при момчетата и при момичетата. Националните отбори демонстрираха характер, израстване и сериозен потенциал, а България си върна мястото и позициите сред водещите сили в европейската борба.

Успешното представяне на младите национали е част от последователната работа по възраждане на българските традиции в борбата и изграждането на състезатели във всички възрастови групи.

"Поздравявам всички наши млади национали, треньорите, клубовете, специалистите и семействата на децата за труда, дисциплината и достойното представяне на европейския шампионат. Деветте медала са повод за гордост и доказателство, че българската борба разполага с талантливо поколение, което има потенциал да продължи славните традиции на нашия спорт", заяви президентът на БФ Борба Станка Златева.

"Заедно с Управителния съвет на федерацията работим последователно по основните ни приоритети като ръководство - възраждането на българските традиции в борбата, възстановяването на силната българска школа и изграждането на устойчив модел за развитие на състезатели във всички възрасти. Вярваме, че именно системната работа, инвестицията в младите таланти и връщането към доказаните принципи на българската школа ще бъдат основата за бъдещите големи успехи на олимпийските игри и на световните и европейски шампионати", категорична е петкратната световна шампионка Станка Златева.

Тя подчерта и значението за спортния авторитет на България на успешното домакинство на шампионата.

"Изключително ценна за нас е високата оценка, която България и нашата федерация получиха от UWW-Europe за организацията на първенството. Това признание е резултат от общите усилия на организатори, треньори, доброволци, институции и партньори", каза Златева.

"Европейското първенство приключи много успешно за България - както като домакин на шампионата, така и с представянето на младите ни национали. Продължаваме да работим с амбиция и ясна визия за възстановяване на българската школа и връщането на България там, където принадлежи - сред водещите сили в световната борба", допълни Станка Златева.

"БФ Борба благодари на всички състезатели, треньори, организатори, институции, партньори и фенове, които допринесоха Самоков да се превърне в европейска столица на борбата и България отново да затвърди авторитета си на силен организатор на международни спортни форуми", заявиха от родната централа.

Свързани статии:

България завърши еврошампионата по борба за момчета с 9 медала, Симеон Великов спечели титла
България завърши еврошампионата по борба за момчета с 9 медала, Симеон Великов спечели титла
Обзор на българското представяне на турнира.
Чете се за: 02:37 мин.
Симеон Великов стигна до финал за европейската титла по борба
Симеон Великов стигна до финал за европейската титла по борба
Чете се за: 00:45 мин.
#европейско първенство по борба в Самоков #Станка Златева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
1
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината от Априлското въстание
2
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината...
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена обстановка след проливните дъждове и наводнения
3
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти
5
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира,...
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в Благоевград
6
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
5
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
6
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...

Още от: Борба

България завърши еврошампионата по борба за момчета с 9 медала, Симеон Великов спечели титла
България завърши еврошампионата по борба за момчета с 9 медала, Симеон Великов спечели титла
Финал за Симеон Великов на европейското по борба за момчета в Самоков Финал за Симеон Великов на европейското по борба за момчета в Самоков
Чете се за: 00:52 мин.
Три медала за България при момичетата на европейското по борба в Самоков Три медала за България при момичетата на европейското по борба в Самоков
Чете се за: 03:17 мин.
Иванина Иванова достигна до финал на Евро 2026 по борба за момичета Иванина Иванова достигна до финал на Евро 2026 по борба за момичета
Чете се за: 01:55 мин.
Българските борци с три медала, но без титла от европейското в Самоков Българските борци с три медала, но без титла от европейското в Самоков
Чете се за: 02:07 мин.
България е с двама финалисти след първия ден на еврошампионата по борба за момчета до 15 г. България е с двама финалисти след първия ден на еврошампионата по борба за момчета до 15 г.
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите братя Кирил и Методий
На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ "Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Бедственото положение в Габровска област остава: В Севлиево...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" – първата...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур по повод...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ