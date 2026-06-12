БФ Борба ще изпълни всички законови ангажименти, свързани с подписката за свикване на извънредно Общо събрание

Управителният съвет на Българската федерация по борба ще изпълни всички законови ангажименти, свързани с внесената в четвъртък подписка за свикване на извънредно Общо събрание, съобщават от организацията. Това ще се случи след проверка на редовността на подписите и правомощията на клубовете.

Подписката за свикване на Общо събрание бе входирана в четвъртък в ММС от адвоката на ЦСКА Станислав Трендафилов. Той направи това и през месец март.

"Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) ще изпълни стриктно всичките си законови ангажименти, свързани с внесената подписка за свикване на извънредно Общо събрание. В тази връзка и в съответния законов срок ще бъде извършена необходимата проверка относно редовността на подписите, както и относно правомощията на клубовете, включени в подписката, съобразно актуалното им членство във федерацията. След края на проверката УС ще изпълни своите задължения, съгласно устава на БФ Борба и на законите на страната", пишат от федерацията.

"Към настоящия момент над 100 клуба, които са редовни членове на БФ Борба, изразяват категорична подкрепа за програмата за реформи, с която през миналата година бяха избрани председателят Станка Златева и новият УС на БФ Борба. Тази програма е насочена към устойчиво развитие, прозрачност в управлението и прекратяване на корупционните практики във федерацията, както и повишаване на конкурентоспособността на българските състезатели на международната сцена", продължава съобщението.

"Българската борба остава символ на национална гордост - спорт с дълбоки традиции, донесъл на страната ни множество олимпийски, световни и европейски отличия. Днес федерацията продължава да възражда и надгражда това наследство с ясната цел да утвърди България сред водещите сили в световната борба", завършват от БФ Борба.