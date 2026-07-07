Класиците не стигнаха до битка за медали във втория ден на еврошампионата по борба до 20 г.

Класиците не успяха да стигнат до битка за медалите и във втория ден на европейското първенство по борба до 20 години в Скопие (Република Северна Македония).

Живко Хинков (60 кг) загуби от арменеца Марат Ацхемян с 1:13, Кристиян Миленков (67) отстъпи пред руснака Амир Совмиз с 2:5, Атанас Радев (72 кг) претърпя поражение от Билел Гхарби (Франция) с 2:11, а Мартин Шишеков (82) бе спрян от Вахе Хованисян (Армения) с 0:8. При 97-килограмовите Мартин Титов отстъпи пред руснака Сейпула Гаджимагомедов с 0:9. Съперниците им също загубиха и българското участие приключи.

В сряда започва надпреварата при девойките. Наталия Бояджиева (55 кг) очаква победителката от двубой между представителки на Италия и Литва, а Ивена Близнакова (59 кг) ще спори с Франциска Бламейзер (Германия).