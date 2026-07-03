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25 борци ще представят България на европейското първенство за юноши и девойки до 20 г.

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Спорт
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Надпреварата започва със схватки в класическия стил, следват девойките, а в последните дни са юношите в свободния стил.

борба тепих
Снимка: Българска федерация по борба, Start-Photo.bg
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България ще бъде представена от 25 състезатели на Eвропейското първенство по борба за юноши и девойки до 20 г. в Скопие, Република Северна Македония, което е от 6 до 12 юли. Жребият ще бъде теглен в неделя.

Надпреварата започва със схватки в класическия стил, следват девойките, а в последните дни са юношите в свободния стил.

При юношите България ще бъде с пълни отбори от по 10 състезатели. При класиците са Станислав Иванов (55), настоящ европейски шампион за кадети, Альоша Илиев (63 кг), втори на европейското за кадети от 2024, Кристиян Миленков (67), пети в света при юношите.

В свободния стил – Ердал Галип (61), пети на световното до 23 г., Григор Чернаков (92), пети на европейското при кадетите през 2023-а, както и Диан Мънев (125), пети на европейското за юноши от миналия сезон.

Сред девойките на тепиха ще излезе Олга Попова, европейска шампионка за момичета и 7-а в Европа при жените този сезон.

Български съдия на първенството ще бъде Каролина Грозданова.

Свободна борба, треньори Георги Вангелов, ​Мирослав Киров:
57 кг Ник Дойчинов
61 кг Ердал Галип
65 кг Александър Делчев
70 кг Владислав Сеизов
74 кг Никифор Петров
79 кг Янаки Марчоков
86 кг Алан Тигиев
92 кг Григор Чернаков
97 кг Валентин Борисов
125 кг Диан Мънев

Класическа бора, треньори Стефан Тошев, Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев:
55 кг Станислав Иванов
60 кг Живко Хинков
63 кг Альоша Илиев
67 кг Кристиян Миленков
72 кг Атанас Радев
77 кг Христо Валентинов
82 кг Мартин Шишеков
87 кг Валентин Валентинов
97 кг Мартин Титов
130 кг Михаил Кралев

Девойки, треньори Симеон Щерев, Елис Манолова
53 кг Никол Александрова
55 кг Наталия Бояджиева
57 кг Олга Попова
59 кг Ивена Близнакова
62 кг Кадер Ангелова

#Европейско първенство по борба за юноши и девойки

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