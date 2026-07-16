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Станка Златева отчете изплащането на наследени финансови щети за близо половин млн. лв

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Спорт
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Станка Златева
Снимка: Startphoto.bg
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Станка Златева отчете изплащането на наследени финансови щети за близо половин млн. лв
Президентът на БФ Борба - Станка Златева, отчете пред Управителния съвет предприетите действия по погасяването на финансови щети и злоупотреби за почти половин милион лева, установени от контролните органи и наследени от предходното ръководство, съобщиха от федерацията.

Те са в две направления - първото от близо 315 000 лв на Министерството на младежта и спорта (ММС), а второто е свързано със задължения към Националната агенция за приходите (НАП).

Ето какво написаха от БФ Борба:

"Президентът на Българската федерация по борба (БФ Борба) Станка Златева отчете пред Управителния съвет (УС) предприетите действия по погасяването на финансови щети и злоупотреби за почти половин милион лева, установени от контролните органи и наследени от предходното ръководство на федерацията, което бе доминирано от бившия президент Христо Маринов и бизнесмена Гриша Ганчев.

Г-жа Златева информира УС, че настоящото ръководство последователно изпълнява ангажиментите си по финансовото оздравяване на федерацията, като разплаща щети, възникнали в периода на предходното управление.

Наследените финансови щети за БФ Борба и клубовете в страната, уредени от екипа на г-жа Златева, са в две основни направления.

Първото е възстановяването на 314 570,05 лева на Министерството на младежта и спорта (ММС). Средствата са възстановени след извършена проверка от Инспектората на ММС, която установява злоупотреби с публични държавни средства от страна на бившето ръководство и служители на Българската федерация по борба за периода 1 януари 2020 г. – 31 декември 2023 г.

Според констатациите на Инспектората, БФ Борба е представяла пред ММС финансови и съдържателни отчети за проведени подготвителни лагери с място на провеждане в частен хотел в град Тетевен. В резултат на извършената проверка е установено, че 314 570,05 лева публични държавни средства подлежат на възстановяване от БФ Борба към ММС. Към 25 юни 2025 г. сумата е определена като дължима, а на 27 август 2025 г. настоящото ръководство е наредило нейното изплащане, въпреки че щетата е възникнала при предходното управление на БФ Борба.


Второто направление е свързано със задължения към Националната агенция за приходите. С Ревизионен акт №Р-22221025000203-091-001/10.12.2025 г. на БФ Борба са установени публични задължения за данъчния период 2022 г. в общ размер на 139 160,81 лева, от които:

* 98 047,02 лева – главница;
* 41 113,79 лева – законни лихви за просрочие.

И тези задължения са наследени от екипа на Маринов и Ганчев като са предмет на предприетите от настоящото ръководство действия по тяхното уреждане.

Общият размер на отчетените пред УС наследени финансови щети и задължения възлиза на 453 730,86 лева.

Президентът Станка Златева подчерта, че това са средства, които нейният екип е принуден да насочи към покриване на финансовите злоупотреби на ръководния екип на Христо Маринов и Гриша Ганчев, вместо към развитието на българската борба.

"Сигурна съм, че компетентните институции ще установят виновниците за тези близо половин милион лева финансови щети, нанесени на федерацията. Това са средства, които можеха да бъдат инвестирани в подготовката на националните отбори, развитието на клубовете и подкрепата за младите състезатели. Вместо това с тези действия на предходните ръководители на федерацията, на практика, се краде от бъдещето на младите таланти в клубовете по цялата страна. Нашето задължение е да възстановим доверието в БФ Борба, финансовата й стабилност и да гарантираме, че подобни практики никога повече няма да се повтарят“, категорична е г-жа Златева.

Тя подчерта още, че независимо от тежкото финансово наследство, настоящото ръководство няма да допуска федерацията да трупа нови задължения и ще продължи да работи при пълна прозрачност, финансова дисциплина и законосъобразност.

БФ Борба ще продължи да информира спортната общественост за предприетите действия по окончателното уреждане на всички наследени задължения и ще оказва пълно съдействие на компетентните институции при изясняването на всички обстоятелства, довели до възникването им."

#Станка Златева

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