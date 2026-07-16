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Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято?

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Работи се усилено, за да не се допусне воден режим на Плевен. Това заяви в ефира на "Денят започва" областният управител на Плевен Иван Петков.

"На 26 юни имаше среща в Министерския съвет точно по проблемите с безводието на територията на град Плевен и, разбира се, на област Плевен. Във връзка с това бяха набелязани сериозни мерки. Една от тях е промяната и конкретни мерки за довеждащия водопровод от Черни Осъм, както и водохващането, тъй като експлоатационният срок е изтекъл още през 2019 година. Правят се регулярни срещи с директора на ВиК-Плевен. Разбира се, същото се прави и с ВиК-Ловеч, така че да следим потока на водоподаването, как се завиряват рововете около помпените станции Крушовица и, разбира се, Биволаре, чрез подаването от язовир Горни Дъбник със съдействието на „Напоителни системи“, каза областният управител.

Не толкова горещото лято също благоприятства на положението с водата в Плевен.

"Към момента природата е благословна към плевенчани, за което правят всичко възможно ВиК-то да подсигурява необходимите количества вода и подготовката, евентуално при сериозни проблеми, да има режим на водата само в тъмната част на денонощието, по информация на господин Кадрийски, който е управител на ВиК дружеството в Плевен."

На въпрос какви са загубите по системата в момента - Петков отговори:

"Това, което се прави от община Плевен и, разбира се, с активното участие, е намаляване на загубите с подмяна на подземната част на довеждащите водопроводи. По две улици към момента са направени на 100%. Това продължава, но, разбира се, е необходимо финансирането, което беше обещано миналата година, да получат съответното получаване на финансовите средства за продължаване на тези ремонтни дейности, като, разбира се, бъдат подготвени и планове, които да се реализират, а не само на един етап да се работи."

Вижте целия разговор във видеото.

#областен управител на Плевен #Плевен #режим на водата #лято

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