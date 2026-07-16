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Николай Денков: "Политическа шизофрения" са думите и действията на премиера и външния министър по отношение на Украйна

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Като "политическа шизофрения" определи думите и поведението на премиера Румен Радев и министъра на външните работи Велислава Петрова по отношение на Украйна председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" (ПП) акад. Николай Денков в "Денят започва".

акад. Николай Денков, председател на парламентарната група на ПП: "Виждаме политическа шизофрения. От една страна Румен Радев казва, че не иска да участва в тази коалиция, от друга страна външният министър подписва официална декларация в Киев, в която казва, че ще се подсилят усилията за подкрепа на Украйна чрез "Коалицията на желаещите". Така че България изглежда напълно разкрачена между два различни свята и това нещо не е нормално за една развита европейска държава, каквато ние искаме да бъде. Или премиерът трябва да излезе и да обясни защо това се е получило, или още на същия ден трябва да се уволни външния министър, ако той е подписал без неговото съгласие. Така работят държавите. Не може премиерът да казва едно и същия ден външния министър да прави точно обратното."

Позициите на премиера в момента поставят България извън общите европейски позиции и са в рязко противоречие с международното право, което България по принцип е поела ангажимента да изпълнява, допълни Денков.

Думите на Радев не приближават България и до американската позиция за войната:

акад. Николай Денков, председател на парламентарната група на ПП: "Американските позиции в момента също са много ясни, тъй като от една страна Съединените Щати подсилиха натиска към Русия, виждайки, че точно това, което премиера Радев казва в момента, не е вярно. Начинът да се установи мир е Русия да престане с нейните атаки към съседната държава, в която е навлезнала. И това става като се подкрепи Украйна и финансово, и военно, и логистично."

Николай Денков отговори и на критиките на регионалния министър Иван Шишков, че предишните управления не са направили нищо по отношение на смяната на мантинелите по пътищата у нас:

акад. Николай Денков, председател на парламентарната група на ПП: "Тази наредба, която в момента се обсъжда, е публикувана на 12 април, три дни след като падна нашето правителство. Тя е подготвена от министър Цеков, който беше министър на регионалното развитие по мое време. Тоест, той е подготвил наредбата, в нея са описани тези бетонни ограничители, така че те могат да се използват. Описано е в различните видове, в рискови участъци, как да се действа. Така че всякакъв упрек към министър Цеков е напълно неадекватен. Той си е свършил работата. Хората след него не са си свършили работата. И на министър Шишков, който за пореден път тръгва да атакува нашето правителство и министър Цеков, аз отправям въпроса. Той когато беше министър, защо не е оправил тази наредба? И сега, вместо да каже, бе, да, имаме наредба, тя трябваше да бъде използвана, тръгва да атакува единствения министър, който всъщност е свършил работата тогава."

Денков определи предложения от управляващите бюджет за 2026 г. като непрозрачен и обясни, че най-вероятно макрорамката е сбъркана:

акад. Николай Денков, председател на парламентарната група на ПП: "Вчера това, което стана ясно от обсъждането е, че има около 4 милиарда евро. Това са 8 милиарда лева, които не са описани в бюджета. Това са първо 3,1 милиарда евро, които са увеличени, без да бъда описано в бюджета за какво са увеличени. Плюс около 900 милиона евро, които са подценени приходи. И тук идва втората причина. Въпреки, че не са описани, има около 200-300 милиона евро, с които биха могли да бъдат решени редица наистина актуални днешни проблеми. Примерът, който най-често даваме с майките с тези 100%, които могат да им се дадат при връщане от втората година майчинство. Третият проблем е, че този огромен дефицит идва от това, че са заложени огромни увеличения и думичката огромни е на място, в капиталовите разходи и в издръжката на различните институции. Комбинирайки трите, излиза, че ние ги увеличаваме, без да е ясно за какво ги харчим, но за сметка на всички социални разходи, които са мразени. Аз съм практически сигурен, че този дефицитът, който е заложен, всъщност няма да се реализира. Много по-близка е макрорамката, която беше предсказана, не предсказана, а заложена от Европейската комисия, която казва, че дефицитът, вероятно, ще бъде около 4%."

По отношение на борбата с корупция и действията на управляващите за разследване на полетите на Делян Пеевски Денков коментира:

акад. Николай Денков, председател на парламентарната група на ПП: "Това, което виждаме в момент е един министър на вътрешните работи, който се опитва да разбута тази кочина, както казахме. Но някакси изглежда самичък в тази борба. Не виждаме особена подкрепа, така че много се надявам той да успее в усилията си, но ако бъде оставен сам, едва ли ще успее."

Гледайте целия разговор във видеото

#премиерът Румен Радев #"Коалиция на желаещите" #акад. Николай Денков #позиция

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