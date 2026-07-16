БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Караколев: Ние сме най-добрият пример в ЕС как се руши животновъдството

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ние сме най-добрият пример в целия Европейски съюз как се руши животновъдството. Ние показваме как наистина може да зачеркнеш един традиционен отрасъл с липсата на адекватност на политиките дълги години наред. Това заяви в "Денят започва" Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

За първи път в историята си Европейската комисия одобри цялостна стратегия за развитие на животновъдството и план за действие, отчитайки реалностите на съвремието и на промените в глобалната икономика. А статистиката у нас показва, че през последните години един от най-тежко засегнатите сектори вследствие на всички кризи е козевъдството и овцевъдството.

Според думите на Караколев новата стратегия променя изцяло философията на Европейската комисия.

"Има едно дълбоко осъзнаване какво е животновъдството и какво става, когато животновъдството започва да замира. И тук вече не говорим само за това, което изпитваме ние от години хронично в България. Тук говорим, че това се наблюдава вече като тенденция в целия Европейски съюз. Не в същото измерение, естествено, както в България. Комисията видя, преосмисли, че Зелената сделка не е това, което трябваше да бъде. И в крайна сметка, допреди няколко години ние бяхме свидетели как се говореше за животновъдството като за един вредител на климата буквално. А в момента ние виждаме, че много по-важно е да имаш продоволствена сигурност. МЕРКОСУР буквално за мен е от зор. Т.е. ние поемаме немалка част от консумацията на месо точно от МЕРКОСУР. Но МЕРКОСУР е също една необходимост на Европейската комисия. Точно защото ние имаме всички условия, дадености и сме имали традиция да си произвеждаме храната, а вече не можем. Това го виждаме и в България. Т.е. това, което се случва в България, лека-полека започва да придобива някакъв малко по-голям оттенък и в Европейския съюз. Говоря за внос."

Европейският съюз вече не може да се изхранва сам в някои аспекти, подчерта съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

"Което е абсолютна трагедия. Защото имаш абсолютните дадености, традиции и възможности да го правиш. А с лоши политики и с недалновидности реално ти отрязваш тази своя възможност и способност."

Караколев направи историческа препратка за осезаемото намаляване на броя на овцете у нас.

"Преди 30 години – 10 милиона, намаляват преди 20 години на 5 милиона, преди 10 – на почти 2 милиона. В момента сме под 1 милион. И в крайна сметка внасяме. Това се получава. Защото ти по никакъв начин не насърчаваш това животновъдство. Не е само за овцевъдството. Говорим като цяло за животновъдството. Преди малко слушах и колегата в свиневъдството, който го говори по същия начин.Когато ти нямаш правилните инструменти, когато държавата няма фокус какво иска. Като Европейски съюз. На Европейския съюз досега фокусът беше Зелената сделка, скакалци. Всичко друго, но не и това, което реално се търси на пазара от Европейската общност. От жителите, от гражданите на Европейския съюз. И ти реално започваш да разчиташ само на внос на някои продукти. Което е категорично недопустимо."

Караколев е категоричен, че парите, отпускани по различни програми, се харчат нецелево.

"Харчат се нецелево, така е, защото България няма национална цел. Аз не спирам да го повтарям. Ние нямаме национална доктрина за развитието на който и да е сектор в икономиката. Ние просто получаваме една торба с пари от Европейската комисия и започваме някакво стихийно, хаотично раздаване. И в крайна сметка, когато ти раздаваш безцелно, няма как да очакваш някакви видими резултати. Т.е. ти очакваш видими резултати, а ние ги виждаме. 80% или 70% намаляване на овцевъдството и козевъдството, 60% на говедовъдството, колко хиляди стопанства ги няма. Това е, когато раздаваш безцелно пари."

С властта се обсъжда начинът на финансиране на фермерите.

"Вече с министъра на икономиката, господин Пулев, както и с ръководството на Българската банка за развитие, разработваме подобна стратегия за финансиране. Не спираме да говорим от години. Специално за българските животновъди, че те нямат достъп до финансов ресурс, до финансиране, което да отговаря на техния бизнес. Т.е. ти не можеш да дадеш на един животновъд кредит за 5 години и да очакваш това да прокопса. Няма как да стане. В другите държави гледаме кредитиране за 20–30 години. Това го има масово. Който се интересува, може да го провери това нещо. Ние даваме кредити за 5 години, но тези животновъди, щом не вземат кредити, финансират, инвестират. Как да ги върнат после тия пари? Трябва да се преработи изначално концепцията за финансиране, специално за животновъдството, ако искаме да имаме животновъди."

Вижте целия разговор във видеото.

#Национална козевъдна и овцевъдна асоциация #Симеон Караколев #животновъдство #ЕК

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
2
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
3
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
Гледайте мача България - Полша от Лигата на нациите по БНТ 3
4
Гледайте мача България - Полша от Лигата на нациите по БНТ 3
Инфекциозното отделение в Благоевград е пълно, увеличават се случаите на лаймска болест
5
Инфекциозното отделение в Благоевград е пълно, увеличават се...
ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Невена Зартова
6
ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Невена Зартова

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Общество

189 години от рождението на Васил Левски ще бъдат отбелязани в Националния исторически музей
189 години от рождението на Васил Левски ще бъдат отбелязани в Националния исторически музей
Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара
Чете се за: 02:37 мин.
Мъж от Шумен върна изгубена чанта с над 5500 паунда и лични документи Мъж от Шумен върна изгубена чанта с над 5500 паунда и лични документи
Чете се за: 02:42 мин.
Паметникът на Шипка ще бъде реставриран с над 3,1 млн. евро Паметникът на Шипка ще бъде реставриран с над 3,1 млн. евро
Чете се за: 00:57 мин.
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха съгласие (СНИМКИ) Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха съгласие (СНИМКИ)
Чете се за: 02:55 мин.
Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Чете се за: 05:40 мин.
Европейски футбол
Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК-Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните? Злоупотреби във ВиК-Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
189 години от рождението на Васил Левски ще бъдат отбелязани в Националния исторически музей 189 години от рождението на Васил Левски ще бъдат отбелязани в Националния исторически музей
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Поредна нощ на масирани руски нападения с ракети и дронове в Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
По света
След трагичния инцидент край село Пастух: Институциите в Кюстендил...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Иран атакува страни от Персийския залив в отговор на двете вълни...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите ще гласуват промени в изборните правила
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ