Александър Делчев и Владислав Сеизов ще се борят за бронза чрез репешажите на европейското първенство до 20 години

Двама български национали продължават битката за медалите на европейското първенство по борба до 20 години в Скопие, след като си осигуриха участие в репешажите на свободния стил.

Александър Делчев започна впечатляващо участието си в категория до 65 килограма. Българинът направи драматичен обрат срещу беларусина Денис Каток и спечели със 7:6, въпреки че изоставаше с 2:6 само 23 секунди преди края на срещата.

На четвъртфиналите Делчев отстъпи с 4:12 пред молдовеца Максим Димов, който впоследствие достигна до финала и даде шанс на българина да продължи участието си чрез репешажите. В събота негов съперник ще бъде европейският шампион за кадети Зораб Алоев от Украйна.

Владислав Сеизов също остана в битката за отличията в категория до 70 килограма. Той загуби още в първия кръг с 0:10 от азера Хаджи Каримов, но финалът на представителя на Азербайджан отвори пътя на българина към репешажите. Там Сеизов ще се изправи срещу словака Доминик Завацки.

Останалите български представители в петъчния ден – Ник Дойчинов (57 кг), Янаки Марчоков (79 кг) и Валентин Борисов (97 кг), приключиха участието си след поражения в първите си срещи.

В събота на тепиха ще излязат и останалите петима български национали в свободния стил. Ердал Гарип (61 кг), Никифор Петров (74 кг), Алан Тигиев (86 кг), Григор Чернаков (92 кг) и Деян Мънев (125 кг) ще започнат участието си с надеждата да се включат в битката за отличията.