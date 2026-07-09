Петима българи започват участието си европейското по борба до 20 г. в петък

Петима наши борци в свободния стил излизат на тепиха в петък на европейското за юноши до 20 г. в Скопие, Северна Македония.

Ник Дойчинов (57) ще има за съперник Георги Цуриашвили (Грузия), втори на европейското за момчета през 2022-а. Александър Делчев (65) очаква победителя от двубоя между беларусин и албанец.

Владислав Сеизов (70) ще излезе срещу азера Хаджи Каримов, европейски шампион за кадети през 2023-а. Янаки Марчоков (79) ще спори с турчина Ясин Узун. А Валентин Борисов (97) ще има за съперник арменеца Хакоб Хакобян.

При девойките Никол Александрова (53) и Кадер Ангелова (62) загубиха на старта. Олга Попова (57) записа две победи, но отпадна на четвъртфиналите.

Срещите в петък започват от 11:30 часа.