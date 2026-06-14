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ЦСКА триумфира с отборната титла на държавното първенство по класическа борба

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Спорт
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Едмонд Назарян се завърна на върха, а Семен Новиков и Кирил Милов спечелиха категориите си без да дадат точка на съперниците

ЦСКА триумфира с отборната титла на държавното първенство по класическа борба
Снимка: БТА
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Отборът на ЦСКА завоюва титлата в отборното класиране на Държавното лично-отборно първенство по класическа борба за мъже, което се проведе в Бургас.

„Червените“ демонстрираха превъзходство на тепиха и завършиха надпреварата с шест шампионски титли и общо 230 точки, което им осигури първото място в крайното подреждане.

Сред най-големите акценти на турнира бе завръщането на Едмонд Назарян на върха. Състезателят на ЦСКА записа четири последователни победи в категория до 63 килограма, а във финалната схватка тушира своя съотборник Божидар Лазаров.

С шампионска титла се окичи и брат му Гриша Назарян, който триумфира в категория до 67 килограма.

Олимпийският шампион Семен Новиков продължи да затвърждава класата си, като спечели категория до 87 килограма без да позволи на нито един от съперниците си да запише точка. По същия впечатляващ начин до титлата в категория до 97 килограма достигна и двукратният европейски шампион Кирил Милов.

На второ място в отборното класиране завърши тимът на Ботев-93 Враца със 165 точки, а третата позиция зае съставът на НСА със 127 точки.

Успехът в Бургас затвърди доминацията на ЦСКА в българската класическа борба и донесе нов повод за оптимизъм преди предстоящите международни състезания.

#Семен Новиков #БК ЦСКА

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