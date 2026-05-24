Симеон Великов стигна до финал за европейската титла по борба

Младият български талант Симеон Великов се класира за финала на европейското първенство по борба за момчета, което се провежда в Самоков.

В категория до 41 килограма във свободния стил Великов постигна три поредни победи. Той надделя над съперници от Литва и Гърция, а на полуфинала тушира молдовеца Андрей Дерменджи.

В битката за златния медал българинът ще се изправи срещу Елман Исмаилов.

Освен него още трима български състезатели ще се борят на репешажите за шанс да стигнат до бронзовите медали. Това са Давид Петров, Емре Мюмюнов и Петро Карлангач.