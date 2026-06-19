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Роселин Бачевски си осигури медал от Европейската купа по бокс в Чехия

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Националът на България срази с 5:0 съдийски гласа унгареца Левенте Киш и се класира за полуфинал

Роселин Бачевски си осигури медал от Европейската купа по бокс в Чехия
Снимка: plevenzapleven.bg
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Роселин Бачевски спечели медал от Европейската купа по бокс в Чехия.

В категория до 90 килограма той се класира за полуфиналите на силния турнир "Усти над Лабем". На ринга в Чехия националът на България срази с 5:0 съдийски гласа унгареца Левенте Киш. Така той си осигури минимум бронзово отличие от турнира, а за място на финал ще боксира с друг представител на тази фамилия – Милан Киш. Мачът им е днес около 18:00 часа.

На ринга в Чехия ще видим още двама българи този следобед. Около 17:30 часа Семион Болдирев (85 кг) ще боксира с Михаел Деруиш (Австрия), а по същото време Сами Халил (75 кг) ще срещне Филип Акилов (Унгария). И двата мача са от фазата на полуфиналите.

Йордан Морехон (+90 кг) пък допусна поражение от Ахмед Хагаг. Австриецът бе обявен за победител с предимство в една от съдийските карти и пълно равенство в останалите четири.

#Роселин Бачевски

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