Роселин Бачевски си осигури медал от Европейската купа по бокс в Чехия

Роселин Бачевски спечели медал от Европейската купа по бокс в Чехия.

В категория до 90 килограма той се класира за полуфиналите на силния турнир "Усти над Лабем". На ринга в Чехия националът на България срази с 5:0 съдийски гласа унгареца Левенте Киш. Така той си осигури минимум бронзово отличие от турнира, а за място на финал ще боксира с друг представител на тази фамилия – Милан Киш. Мачът им е днес около 18:00 часа.

На ринга в Чехия ще видим още двама българи този следобед. Около 17:30 часа Семион Болдирев (85 кг) ще боксира с Михаел Деруиш (Австрия), а по същото време Сами Халил (75 кг) ще срещне Филип Акилов (Унгария). И двата мача са от фазата на полуфиналите.

Йордан Морехон (+90 кг) пък допусна поражение от Ахмед Хагаг. Австриецът бе обявен за победител с предимство в една от съдийските карти и пълно равенство в останалите четири.