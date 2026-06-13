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Черноморец и НСА са отборни шампиони на държавното първенство по борба

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Спорт
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По време на първенството бяха наградени 4-има арбитри, които сложиха край на съдийската си кариера.

Борба тепих
Снимка: БФ Борба
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Домакините от Черноморец станаха отборни шампиони на държавното първенство за мъже в свободния стил в Бургас. Тимът събра 160 точки. На второ място е Тракиец (Пд) със 155 т., а на трето - Левски със 154 т.

При жените начело е НСА със 172 т., пред Бургас с 82 т. Третото място си поделиха ЦСКА и Левски с по 75 т.

По време на първенството бяха наградени 4-има арбитри, които сложиха край на съдийската си кариера - Димо Христов, Иван Костадинов Константин Козелев и Цанко Недев.

Четиримата бяха наградени от славния Валентин Йорданов. Поздравления получиха и от председателя на БФ Борба Станка Златева.

В неделя започва първенството в класическия стил. В надпреварата ще се включат 176 състезатели от 28 клуба.

На тепиха след дълго отсъствие се завръща Едмонд Назарян, който ще излезе в категория до 63 кг. Ще се състезава и неговият брат Гриша в по-горната категория до 67 кг.
Заявени са още олимпийският шампион Семен Новиков (87), Кирил Милов (97), двукратен европейски шампион, Стоян Кубатов (77), пети в света от 2023-а.

Срещите започват от 10 часа.

#Държавно първенство по борба

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