България завърши еврошампионата по борба за момчета с 9 медала, Симеон Великов спечели титла

Обзор на българското представяне на турнира.

финал симеон великов европейското борба момчета самоков
Снимка: Българска федерация по борба
Младите български борци в свободния стил завършиха на 6-то място в Европа на първенството за момчета в Самоков.

Тимът спечели титла – на Симеон Великов (41 кг), както и два бронза – на Давид Петров (38 кг) и Петро Карлангач (52). На победа от подиума остана Емре Мюмюнов (57 кг).

В решителната схватка Симеон Великов победи с 15:4 азера Eлман Исмаилов, след като изоставаше с 1:4, 17 секунди преди края в категория до 41 кг. За Великов, син на световния шампион Радослав Великов, това е най-големият успех досега и то при първото му участие на подобен шампионат.

В срещите за бронза Давид Петров (38 кг) победи с технически туш - 10:0 беларусна Арсений Хубанау в категория до 38 кг. Петро Карлангач (52) спечели срещу арменеца Нарек Далакян - 7:5, след като изоставаше с 0:5, 17 секунди преди края.

Русия спечели трета отборна титла, като приключи с актив от 167 точки, взе и 4 титли, сребро и бронз. Преди това страната взе титлите в класическия стил, както и при момичетата. На второ място в отборното класиране е Грузия със 166 т. (0-4-5), а на трето – Азербайджан със 122 т. (2-2-2). Преди България са отборите на Армения (99) и Турция (81).

Българският тим приключи шампионата с общо 9 медала – по три в класическия стил, в свободния при момчетата, както и три при момичетата.

За класиците сребро донесоха Огнян Бургазов (41) и Камен Горанов (52), а бронз - Робърт Димитров, пети завършиха Иван Александров (38) и Камен Боргоджийски (85). Класиците също завършиха 6-ти в Европа.

При момичетата Иванина Иванова (50 кг) взе сребро, а Деница Иванова (58) и Вероника Стоилова (66) – бронз. Стефани Стоенчева (39) е пета.

България бе домакин на две големи първенства. Преди европейското за момчета посрещна континенталния шампионат за кадети, на който българските таланти спечелиха 7 отличия - титли на Николай Илиев (71) в свободния стил и на Георги Мърков (60) при класиците, сребро на Радослав Великов (45) и Стефан Стефанов (110) в свободния стил, както и на Андреа Нисева (61) при кадетките.

