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Родното село на Милен Добрев увековечи олимпийския шампион с паметник

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Спорт
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Монументът в Житница бе открит от сина на легендарния щангист Кристиан Добрев и олимпийския шампион Карлос Насар

Родното село на Милен Добрев увековечи олимпийския шампион с паметник
Снимка: БТА

Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев бе открит тържествено в родното му село Житница. Така повече от десетилетие след кончината на един от най-успешните български щангисти местната общност отдаде заслужена почит към неговото наследство и постижения.

Идеята за издигането на монумента се заражда още през 2015 година, непосредствено след смъртта на Добрев. Реализирането на проекта обаче става възможно благодарение на подкрепата на Министерството на отбраната, Община Калояново, местния бизнес и десетки съпричастни граждани.

"Миналата година, когато се навършиха десет години от кончината на Милен Добрев, жителите на селото се обединиха около идеята, че е крайно време да направим нещо в негова памет“, заяви кметът на Житница Петя Станева.

Паметникът е дело на скулптора Николай Нинов и Ивайло Иванов. Монументът бе открит от сина на олимпийския шампион Кристиан Добрев и настоящия олимпийски първенец във вдигането на тежести Карлос Насар, който бе специален гост на церемонията.

Сред присъстващите на събитието бяха още епископът на Софийско-пловдивския диоцез монсеньор Румен Станев, кметът на община Калояново Младен Кичев, заместник-кметът Мария Пиронкова, близки на Милен Добрев, представители на спортни клубове и множество жители и гости на Житница.

С откриването на паметника родното село на олимпийския шампион съхрани за поколенията спомена за един от най-големите български спортисти, донесъл олимпийска слава на страната.

#Милен Добрев #Карлос Насар

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