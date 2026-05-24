Никола Цолов завърши четвърти в хаотичното състезание във Формула 2 в Канада

Никола Цолов завърши на четвърто място в основното състезание от третия кръг на Формула 2 за сезон 2026, проведено на пистата "Жил Вилньов“ в Монреал. Надпреварата премина при изключително динамични условия и множество инциденти, които в крайна сметка доведоха до финал зад кола за сигурност.

Българският пилот стартира от втора позиция и още в първите обиколки демонстрира отлично темпо, като дори излезе начело с аванс от над две секунди. Преднината му обаче бе заличена след катастрофа на Лорънс ван Хупен, която наложи първата поява на кола за сигурност.

След подновяването на състезанието Цолов направи планов питстоп, но малко по-късно бе ударен от Къш Майни и завъртян на пистата, което го смъкна до 16-ото място. Въпреки това българинът показа силен характер и постепенно започна да си пробива път напред в колоната.

Серия от грешки и инциденти сред съперниците, особено при усложнените условия на трасето, позволиха на Цолов да се изкачи до четвъртата позиция. В края той бе по-бърз от третия Габриеле Мини, но заради колата за сигурност не получи шанс да атакува място на подиума.

Победата в състезанието отиде при норвежеца Мартениус Стеншорн, следван от Алекс Дън и Мини. В генералното класиране лидер остава Мини с 57 точки, докато Цолов е втори с 47 и запазва отлични позиции в битката за титлата.