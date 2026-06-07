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Никола Цолов след успеха в Монако: Невероятно усещане

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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Българинът записа трети успех през сезона във Формула 2.

никола цолов успеха монако невероятно усещане
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Българския пилот на Campos Racing Никола Цолов заяви след победата си в Гран при на Монако, че усещането е невероятно. Цолов триумфира в основното състезание в Монако - четвърти кръг за сезона във Формула 2.

"Невероятно усещане е да спечеля три пъти в Монако - и във Формула 3 и сега във Формула 2. Все едно мисията ми на тази писта е почти изпълнена. Наистина обичам това място. В квалификацията бях първи в моята група. За съжаление се разминах за малко с полпозишъна. Днес обаче се борих до самия край и в нито един момент не се отказах. Темпото на Рафа Камара също беше добро, но ние изпълнихме по-добре стратегията си, така че се чувствам невероятно. Страхотно изкупление след това, което се случили в Канада", коментира Цолов.

"През цялата първа фаза на състезанието натисках, опитвах се да съм близо до Рафа, да го накарам да сгреши. В даден момент обаче усетих, че състоянието на гумите ми се влошава. След това се постарах да направя чиста първа обиколка, беше много хлъзгаво, но се справих. Най-хубавото усещане е да пресечеш първи финала. Във Формула 2 е още по-добро. След трудните моменти от последните два уикенда победата е още по-сладка", заяви още Никола Цолов.

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#Формула 2 #Никола Цолов

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