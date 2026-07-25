Никола Цолов получи тежко наказание след спринта на "Хунгароринг“

Никола Цолов беше санкциониран от стюардите след края на спринтовото състезание от Формула 2 за Голямата награда на Унгария. Българският пилот на Кампос получи наказание, което ще го върне с пет позиции назад на стартовата решетка за неделната основна надпревара.

Решението беше взето след разследване на инцидента в първия завой, където Цолов влезе в контакт с болида на Себастиан Монтоя. Стюардите анализираха видеозаписите, данните от бордовите камери и GPS системата, както и изслушаха двамата пилоти и представителите на техните отбори.

След прегледа на всички доказателства комисарите определиха, че вината за сблъсъка е на българския състезател.

Първоначално на Цолов беше наложено наказание от 10 секунди. Тъй като той не успя да завърши спринтовото състезание, санкцията беше преобразувана съгласно член 39.3(б) от Спортния правилник на ФИА в наказание от пет места на стартовата решетка за следващото състезание.

Така вместо от седма позиция, Никола Цолов ще потегли от 12-ото място в основното състезание на „Хунгароринг“, а пилотите, класирали се непосредствено зад него, ще се придвижат с по една позиция напред.