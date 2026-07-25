БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов получи тежко наказание след спринта на "Хунгароринг“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Българският пилот беше признат за виновен за инцидента със Себастиан Монтоя и ще стартира основното състезание с пет места назад

Никола Цолов получи тежко наказание след спринта на "Хунгароринг“
Снимка: БТА
Слушай новината

Никола Цолов беше санкциониран от стюардите след края на спринтовото състезание от Формула 2 за Голямата награда на Унгария. Българският пилот на Кампос получи наказание, което ще го върне с пет позиции назад на стартовата решетка за неделната основна надпревара.

Решението беше взето след разследване на инцидента в първия завой, където Цолов влезе в контакт с болида на Себастиан Монтоя. Стюардите анализираха видеозаписите, данните от бордовите камери и GPS системата, както и изслушаха двамата пилоти и представителите на техните отбори.

След прегледа на всички доказателства комисарите определиха, че вината за сблъсъка е на българския състезател.

Първоначално на Цолов беше наложено наказание от 10 секунди. Тъй като той не успя да завърши спринтовото състезание, санкцията беше преобразувана съгласно член 39.3(б) от Спортния правилник на ФИА в наказание от пет места на стартовата решетка за следващото състезание.

Така вместо от седма позиция, Никола Цолов ще потегли от 12-ото място в основното състезание на „Хунгароринг“, а пилотите, класирали се непосредствено зад него, ще се придвижат с по една позиция напред.

Свързани статии:

Инцидент със Себастиан Монтоя сложи край на спринта на Никола Цолов в Унгария
Инцидент със Себастиан Монтоя сложи край на спринта на Никола Цолов в Унгария
Българският пилот се движеше в челната тройка, но отпадна след...
Чете се за: 02:50 мин.
#Формула 2 #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
1
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се кандидатирам за президент
2
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е разпоредена проверка
5
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е...
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев
6
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“,...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
4
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
5
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
6
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Още от: Формула 2

Инцидент със Себастиан Монтоя сложи край на спринта на Никола Цолов в Унгария
Инцидент със Себастиан Монтоя сложи край на спринта на Никола Цолов в Унгария
Никола Цолов спечели седмо място в квалификацията за Гран при на Унгария Никола Цолов спечели седмо място в квалификацията за Гран при на Унгария
Чете се за: 02:35 мин.
Никола Цолов даде четвърто време в свободната тренировка на Гран при на Унгария Никола Цолов даде четвърто време в свободната тренировка на Гран при на Унгария
Чете се за: 01:42 мин.
Никола Цолов зае трето място в Гран при на Белгия във Формула 2 Никола Цолов зае трето място в Гран при на Белгия във Формула 2
Чете се за: 02:10 мин.
Никола Цолов увеличи преднината си на върха в спринта на "Спа“ след впечатляващо изпреварване в последната обиколка Никола Цолов увеличи преднината си на върха в спринта на "Спа“ след впечатляващо изпреварване в последната обиколка
Чете се за: 02:30 мин.
Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран при на Белгия Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран при на Белгия
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НАП не откри нарушения при данъчната ревизия на Иван Демерджиев НАП не откри нарушения при данъчната ревизия на Иван Демерджиев
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Огнената стихия в Европа продължава: Стотици хиляди евакуирани в...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Заловиха контрабанден улов на близо половин тон черна мида във Варна
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ