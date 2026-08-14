Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола"

Българският пилот Никола Цолов ще направи първия си тест с болид от Формула 1 в края на този месец на трасето "Имола", съобщава италианският журналист от Моторспорт - Джакопо Рава. Това по всяка вероятност ще се случи след Гран при на Нидерландия, което е насрочено за 23 август.

Рава уточнява, че Цолов ще кара болида на Рейсинг Булс от 2025 (VCARB 02 ) на италианското трасе, а титулярите на отбора за Формула 1 Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад ще карат тазгодишната версия (VCARB 03). Пред българина задачата е да покрие условията за Суперлиценз - поне 300 км на "Имола" или 62 обиколки.

Ако получи последното разрешително, през есента Цолов ще се включи и в свободна тренировка на Рейсинг Булс във Формула 1, заемайки мястото на Лоусън. Линдблад е изключен от уравнението, тъй като е новобранец в най-престижния автомобилен шампионат.

Лидерът в класирането Никола Цолов не е единственият пилот от Формула 2 с подобен тест преди Суперлиценз. Преди него същото направиха Дино Беганович и Рафаел Камара за Ферари, Габриеле Мини с Алпин и Колтън Хърта с Кадилак. В тренировки вече се включиха Куш Майни с Алпин и Ритомо Мията с Хаас.