Инцидент със Себастиан Монтоя сложи край на спринта на Никола Цолов в Унгария

Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание от деветия кръг на шампионата във Формула 2 на пистата „Хунгароринг“, след като отпадна вследствие на инцидент със Себастиан Монтоя.

Българският пилот стартира от четвърта позиция и направи отлично потегляне. Още преди първия завой той изпревари Дино Беганович и Габриеле Мини, но след първите завои загуби една позиция и приключи първата обиколка на трето място зад Себастиан Монтоя и Габриеле Мини.

В първата половина на надпреварата Цолов поддържаше силно темпо и не позволяваше на преследвачите да го атакуват. Постепенно той започна да скъсява дистанцията до лидерите, след като темпото на Монтоя спадна, а разликата до втория Габриеле Мини намаля до половин секунда.

В 18-ата обиколка българинът предприе първи опит за атака срещу Монтоя, който изпитваше затруднения с износените си гуми, но колумбиецът успя да защити позицията си.

Малко по-късно Мини изпревари Монтоя и излезе начело, а Цолов също се възползва от възможността да атакува колумбиеца. При влизането в първия завой двамата се удариха гума в гума, след като българинът се опита да осъществи изпреварване.

След контакта Монтоя отпадна на място, а Цолов успя да се върне на пистата, но със сериозно повредено предно окачване. Това наложи въвеждането на виртуална кола за сигурност.

Въпреки опита да продължи, щетите по болида се оказаха твърде сериозни и Никола Цолов беше принуден да се прибере в бокса и да прекрати участието си в спринтовото състезание.

Победата в спринтовото състезание заслужи Габриеле Мини, който се възползва от отпадането на Монтоя и финишира първи. Второто място зае Дино Беганович, а последното място на почетната стълбичка остана за Иван Домингеш. Така Цолов пропусна отлична възможност да се пребори за подиум, след като до инцидента се движеше в челната тройка.

След финала организаторите обявиха, че инцидентът между Цолов и Монтоя ще бъде разгледан от стюардите, които ще преценят дали някой от двамата пилоти носи вина за сблъсъка и дали ще бъдат наложени допълнителни санкции.