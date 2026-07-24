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Никола Цолов спечели седмо място в квалификацията за Гран при на Унгария

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Спорт
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Българският пилот ще започне спринта на четвърто място

отборният директор рейсинг булс отрече спекулациите никола цолов получил предложение отбора следващия сезон
Снимка: БТА
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Никола Цолов спечели седмо място в квалификацията за Гран при на Унгария от Формула 2, което му отрежда четвърта редица в основното състезание и втора в спринта. Неговият подгласник в генералното класиране Габриеле Мини записа девети резултат, а третият в подреждането Рафаел Камара завърши на второ място.

Цолов бе четвърти в свободната тренировка сутринта и зае същото място с първия комплект гуми и време 1:29.601 минути, сваляйки близо 1.2 секунди от постижението си на обяд. Пред него бяха Куш Майни и съотборникът му Ноел Леон, а Рафаел Камара оглави квалификацията с 1:29.323 минути.

Цолов излезе първи на пистата с втория комплект гуми и моментално подобри времето на Камара с една стотна, но скоро след него това направиха още Джошуа Дюрксен, Куш Майни, Леон, Тасанапол Интрапувашак и Лорънс ван Хьопен. Всичко това смъкна Цолов до шесто място в класирането.

Майни бе първият и единствен под границата от 1:29 минути и само Камара можеше да подобри времето му, след като бразилецът от Инвикта бе последен на пистата и направи бързата си обиколка след края на часовника. Той обаче записа 1:29.013 минути и се класира втори, а Майни спечели квалификацията с 1:28.896 минути.

Цолов завърши на седмо място и в основното състезание в неделя ще потегли от четвърта редица заедно с Дино Беганович. По правилото на обърнатата решетка българският пилот на Кампос Рейсинг ще започне спринта на четвърто място, отново до шведа от ДАМС Лукас Ойл.

Цолов е лидер в класирането със 151 точки, следван от Мини със 134, Камара със 125 и други.

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#Никола Цолов

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