Никола Цолов даде четвърто време в свободната тренировка на Гран при на Унгария

Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран при на Унгария. Българският пилот на Кампос Рейсинг направи най-добрата си обиколка на 4.381-километровото трасе "Хунгароринг" за 1:30.857 минути, а първите 20 завършиха в рамките на около една секунда.

Цолов бе 14-и при червен флаг в средата на сесията и точно 10 минути преди края на тренировката българинът постави най-добро време, което обаче бе отменено заради настъпване на бялата линия в последния завой. Така българинът бе върнат на шесто място, след което обаче направи рекордната си обиколка за четвърто.

Първенец стана Дино Беганович с 1:30.720 минути, а вторият в генералното класиране Габриеле Мини изостана с 15 хилядни. Рафаел Камара, трети в шампионата, пък бе пети с 34 хилядни зад българина.

Beganovic leads Mini and Varrone in the opening session of the weekend ‍



Full Free Practice classification ️#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/cUddFoJ1MF — Formula 2 (@Formula2) July 24, 2026

Цолов е категоричен лидер в генералното класиране със 161 точки, Мини е втори със 134, а Камара е със 125, след като спечели основното състезание на "Спа-Франкоршан" преди седмица.