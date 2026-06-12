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Никола Цолов ще стартира шести в Барселона

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Спорт
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Българският пилот даде шести резултат в квалификацията на пистата „Каталуния“.

Никола Цолов
Снимка: БТА
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Българският пилот Никола Цолов завърши на шесто място в квалификацията на пистата „Каталуния“ край Барселона, след като обстоятелствата в края на сесията му попречиха да направи втора бърза обиколка.

Състезателят на Кампос започна обещаващо и в един момент оглави класирането с време 1:25.222 минути. Малко по-късно обаче бразилецът Рафаел Камара подобри резултата му и пое водачеството, като впоследствие си осигури втори пореден полпозишън с обиколка за 1:24.810 минути.

Решителният момент в сесията настъпи по-малко от десет минути преди края, когато пилотите излязоха за вторите си бързи опити. Тъкмо в началото на своята атака Цолов беше принуден да прекрати обиколката си заради инцидент с Ритомо Мията. Японецът загуби контрол над автомобила си в последния завой, завъртя се и се удари в предпазната стена, което наложи спиране на квалификацията с червен флаг.

След подновяването на сесията оставаха по-малко от четири минути до края, а българинът вече беше изместен до шестата позиция. Повечето пилоти, включително и Цолов, предпочетоха да не предприемат нова атака, тъй като времето не беше достатъчно за оптимална подготовка на гумите.

Второ време даде Рафаел Виягомес, следван от Габриеле Мини, Алекс Дън и Джошуа Дюрксен.

#Никола Цолов

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