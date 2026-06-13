Никола Цолов се качи на подиума в спринта на Каталуня

Никола Цолов записа четвърти подиум от началото на сезона във Формула 2, след като финишира на трета позиция в спринтовото състезание за Гран при на Каталуня в Барселона.

Пилотът на Кампос Рейсинг направи отлично начало и още до първия завой спечели две позиции. Само няколко обиколки по-късно българинът изпревари и съотборника си Ноел Леон, за да се изкачи на второто място зад лидера Куш Майни.

В средата на надпреварата Цолов успя да удържи натиска на Габриеле Мини, но в заключителните обиколки темпото му спадна и италианецът намери начин да го изпревари. Малко след това и Колтън Хърта се възползва от ситуацията, като временно измести българина от местата на почетната стълбичка.

Цолов обаче не се предаде и в последната обиколка си върна третата позиция след успешна атака срещу Хърта, с което си осигури място на подиума за четвърти път през кампанията.

След спринта лидер в шампионата остава Габриеле Мини със 71 точки, докато Никола Цолов е втори с изоставане от само три точки. Основното състезание на пистата Каталуня е в неделя от 12:25 часа българско време.