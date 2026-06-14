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Никола Цолов стигна до подиума в Барселона, но бе наказан и се смъкна до четвъртото място

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Спорт
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За първи път в кариерата си българският пилот се качи на почетната стълбичка два пъти в рамките на един уикенд.

никола цолов записа трето време сутрешната сесия предсезонните тестове формула барселона
Снимка: БТА
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Никола Цолов направи изключително тактическо състезание и спечели второ място в Гран при на Каталуня зад Рафаел Камара, но наказание го върна до четвъртата позиция.

Състезанието на 4.675-километровото трасе в Барселона бе тактическо, като близо половината пилот избраха софт гумите, а Цолов не бе сред тях. Българинът и останалата половина започнаха с хард и бързо изостанаха, но разчитаха на скоростта на меката смес в края. Цолов свърши работата си и дълго време бе осми, а спиранията на всички със софт до 22-та обиколка го изпратиха на второ място, с шест секунди пред Ноел Леон.

Цолов влезе в бокса в 24-та обиколка за гуми с мека смес и се върна на девето място, от където започна същинското състезание за него. Той се справи отлично и дълго време бе най-бързият пилот на пистата, което му позволи да излезе на четвърта позиция далеч преди края. Пред него бе директният му съперник за титлата Габриеле Мини, а Алекс Дън и Рафа Камара се бореха за победата в Барселона.

Бразилецът Камара бързо изпревари Дън на първото място, а Цолов имаше по-малко от десет обиколки, за да заличи четири секунди пасив срещу Мини. Българинът се доближи зад италианеца пет обиколки преди края и го изпревари в излизането от десети завой за трето място, а в 35-ия тур вече бе и пред Дън на второто място.

Цолов получи чиста писта при 7 секунди пасив от Камара и въпреки че не успя да го догони, българинът постигна максимума от това състезание. След края на състезанието Цолов бе наказан заради изпреварване извън пистата срещу прекия конкурент за титлата към този момент Габриеле Мини. Така българският пилот на Кампос бе свален до четвърто място.

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#Никола Цолов

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