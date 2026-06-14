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Никола Цолов загуби мястото си на подиума в Барселона заради наказание

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Спорт
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Българският пилот завърши втори, но се смъкна до четвъртото място.

Никола Цолов
Снимка: БТА
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Никола Цолов получи ново наказание от стюардите на Международната автомобилна федерация (ФИА), като сегашното е заради изпреварване извън пистата срещу прекия конкурент за титлата към този момент Габриеле Мини. Така българският пилот на Кампос бе свален до четвърто място.

Цолов изпревари Мини пет обиколки преди края при излизането от завой номер 10, но стюардите откриха проблем в това.

"Пилотът на автомобил №6 (Цолов) обясни, че е бил с гумите софт и е атакувал автомобил №9 (Мини) в десетия завой, където автомобил №9 излезе от външната страна. Заради различните стратегии, това бе просто изпреварване в излизането от 10 и влизането в 11. Той каза, че не е напускал трасето и изпреварването вече е било направено. Пилотът с автомобил №9 заяви, че е защитавал позиция, но е оставил достатъчно място за съперника в завой №11. Той също така добави, че при излизането си автомобил №6 е получил предимство, защото е завършил маневрата извън трасето", пишат от ФИА след изслушването и вземането на решение.

В крайна сметка стюардите признаха за коректно изслушването на Мини и наказват Цолов с пет секунди. Така българинът завършва четвърти, а Мини се качва на подиума с трето място. Това означава, че италианецът вече има преднина от пет точки срещу Цолов след Гран при на Барселона.

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