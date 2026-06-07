Христо Стоичков: 7 юни е славна дата за българския спорт

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отбеляза 7 юни като „славна дата за българския спорт“, съчетавайки в едно спомена за емблематичната победа на националния отбор над Германия и поредния голям успех на младия автомобилен талант Никола Цолов.

В публикация в социалните мрежи носителят на „Златната топка“ върна лентата назад към 7 юни 1995 година, когато България победи Германия с 3:2 на стадион „Васил Левски“ в квалификациите за европейското първенство.

"7 юни - славна дата на българския спорт! Знаете ли от кого трепери Германия? От българските лъвове! Никога няма да забравя онзи дъжд над „Васил Левски“! И с 3:0 да ни бяха повели, пак щяхме да ги бием!!!“, написа Стоичков.

Камата използва повода и за да поздрави Никола Цолов, който по-рано днес записа впечатляваща победа в основното състезание от Формула 2 по улиците на Монте Карло.

"Днес с огромна гордост гледах как българският лъв Никола Цолов е над всички в Монако! Браво, момче!“, добави футболната легенда.

Думите на Стоичков идват в ден, който донесе нов повод за национална гордост, след като Цолов се превърна в първия българин, спечелил основно състезание във Формула 2 на легендарното трасе в Княжеството.