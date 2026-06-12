Никола Цолов даде девето време в свободната тренировка преди Гран при на Каталуня

Никола Цолов даде девето време в свободната тренировка на Формула 2 преди Гран при на Каталуня. Българският пилот на Кампос Рейсинг влиза в петия кръг на шампионата на второ място в класирането при пилотите, изоставайки с точка от Габриеле Мини от МП Моторспорт.

Цолов завъртя най-добрата си обиколка на 4.657-километровото трасе за 1:27.136 минути и остана на три позиции зад Мини, който записа 1:27.001 късно в сесията. Неговият съотборник Ноел Леон пък завърши на предпоследната позиция, след като се завъртя в чакъла.

Победител в първата сесия стана Лорънс ван Хьопен от Инвикта, който записа обиколка за 1:26.776 минути. Квалификацията е насрочена за 16:55 часа българско време, а спринтът е в събота от 15:15. Основното състезание е насрочено за 12:25 часа в неделя.